1980 wurde das Solo-Debüt der ehemaligen Eruption-Sängerin – der Stimme von Welthits wie „I Can't Stand The Rain“ – veröffentlicht. Jetzt erscheint das Album neu, remastered und expanded.

Wie auch die Eruption-Alben zuvor wurde „On The Race Track“ von Frank Farian produziert und warf mit „Cry To Me“ 1980 und „We Are on the Race Track“ 1981 auch gleich zwei Charterfolge ab – und auch die Single-B-Seiten „If I Loved You Less“ und „Mr. Pilot Man“ wurden populär.

Das Album ist stilistisch abwechslungsreich und bietet von Balladen bis hin zu Disco-Pop alles, was man erwartet und liebt. Die 2018er-Version des Albums wurde noch durch drei Bonustracks erweitert: „Hold On, I'm Coming“, ihre Zusammenarbeit mit Boney M. (das Lied ist auch auf dem Nummer-eins-Album „Oceans Of Fantasy“ von Boney M. zu finden) und Wilsons beiden größten Hits mit Eruption: „One Way Ticket“ und „I Can't Stand The Rain“.

https://www.cherryred.co.uk/product/precious-wilson-on-the-race-track-expanded-edition/