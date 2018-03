The Paganini Project, Sly & Robbie und der Nils

× Erweitern Foto: Peder Otto Dybvik Nils Petter Molvaer

Musikalische Juwelen mit neuer Fassung und Feinschliff; Legenden treffen auf junge Wilde.

KLASSIK

: The New Paganini Project

Der wagt was! Gleich an 24 Capricen für Violine von Niccolò Paganini hat sich Niklas Liepe zusammen mit der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern gewagt. Das Album „The New Paganini Project“ bietet auf zwei CDs hochromantische und auch mal etwas jazzige Neuinterpretationen der Kompositionen. Ein sinnlicher Hörgenuss, fürwahr!

JAZZ: Sly & Robbie und der Nils

An dem Album „Nordub“ arbeiteten viele Musiker. Schon ein Blick auf das Cover des Albums verrät, hier war eine ganze Truppe Künstler am Werk: Sly & Robbie plus Nils Petter Molvaer zusammen mit Eivind Aarset und Vladislav Delay – eine ganze Band! Eine dubbige, chill-out-housige Sache mit einem Touch Reggae kam dabei heraus, eingespielt mit viel Leidenschaft und echten Instrumenten. Sehr schön!