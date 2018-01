Neues von Heather Small – M People

× Erweitern Foto: pledgemusic.com Heather Small M People

„One Night in Heaven“, „Angel St“ oder „Open Your Heart“ , ihre Stimme kennt man weltweit.

Heather Small war und ist die Stimme von M People (auch wenn diese Band seit 1999 keine Musik mehr veröffentlicht) – und sie schrie auch 1989 eine Version von Black Box’ „Ride on Time“ ein, diese erschien in den Ländern, in denen die Samples von Loleatta Holloway nicht genutzt werden durften.

Im Mai erscheint nun „Orchestral Greatest Hits“, das vereint Hits mit M People, sicherlich „Moving on Up“, „Don't Look Any Further“ sowie „Search for the Hero“ und Solo-Erfolge à la „Proud“.

Alle Lieder wurden mit einem echten Orchestern neu aufgenommen. Diesen Tonträger, diese Dateien, sollte – muss – man haben, wenn man Soul, Disco und House mag.

Ein Stück Musikgeschichte!

https://www.facebook.com/heathersmallmpeople/