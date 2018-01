Neueinspielung von Erasure

× Erweitern Foto: Quentin Devillers

Ein Top-10-Erfolg will wiederholt werden! Oder: neu interpretiert. Das dachten sich Vince und Andy von Erasure und taten sich mit dem Echo Collective zusammen, um „World Be Gone“ neu zu komponieren und in post-klassischem Gewand einzuspielen als „World Beyond“.

Das neue Album soll in nur zehn Tagen von Andy Bell und sieben Musiker*innen des Echo Collectives (Bild oben) eingespielt worden sein. Fleißig an den Instrumenten und im Studio waren Margaret Hermant (Geige, Harfe), Neil Leiter (Viola), Thomas Engelen (Cello), Jaroslaw Mroz (Kontrabass), Gary De Cart (Klavier) sowie Antoine Dandoy (Vibraphon, Glockenspiel) – und Gareth Jones mixte dann noch etwas.

Gut zu wissen: Erasure kommen auch auf Tour. Alle Infos dazu hier:

http://www.blu.fm/kultur/musik/bright-light-bright-light-und-erasure/