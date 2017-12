Musikvideo: „Sexy Santa“

× Erweitern KIKI

„Frohe Weihnachten! Auf dass jeder seinen sexy Santa findet“, wünscht das neu gegründete Music Comedy Duo KIKI – und die beiden Kerls haben auch ein Lied am Start ...

Am 24.12. feiert die Welt Weihnachten, die Erinnerung an Jesu Christi Geburt. Inzwischen fest in all die Traditionen eingebunden ist aber auch Santa Claus (engl. für Sankt Nikolaus), der Weihnachtsmann. Der kommt bei den Amis nämlich nicht am Nikolaustag, nein, er verteilt die Geschenke zu Weihnachten – und das seit dem 19. Jahrhundert mit einem Rentierschlitten ... Und ohne Coca-Cola-Truck.

So, und jetzt viel Spaß beim Video!