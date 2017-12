MUSICAL: Grease

1978 war der Film ein Welterfolg – und ist bis heute Kult. Jetzt kommt das Musical.

Zum 40. Geburtstag des Tanzfilms kommt die flotte Story über Liebe, Flirt und Frisuren auf Tour. Und das als Neuproduktion mit Starbesetzung! „Grease – Das Musical“ startete im Oktober in Hamburg und ist bis Juni 2018 unterwegs. Station macht der Erfolg mit den Künstlern Alexander Jahnke und Veronika Riedl unter anderem in Frankfurt (Jahrhunderthalle, 25. – 30.12.) und Stuttgart (Porsche-Arena, 5. + 6.4.). Alle Termine findest du auf www.grease-musical.com. Go, Greased Lightnin’