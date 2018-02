MUSICAL: Die Hits von Wolfgang Petry

Das Musical „WAHNSINN!“ präsentiert die größten Erfolge des Schlagerbarden auf der Theaterbühne.

Am 25.2. ist die Weltpremiere in Duisburg, es folgen im Mai Aufführungen in Berlin und München. Es ist das erste Party-Schlager-Musical der Welt, ein Stück zum Spaß haben und eine Geschichte mit großen Gefühlen, über Freundschaft und Familie und die Höhen und Tiefen, die das Jungfühlen, das Erwachsensein, das Leben mit sich bringt: Eine emotionale, humorvolle und turbulente Geschichte, eingebettet in über 25 Hits von Wolle.

www.semmel.de