Vor fünf Jahren starteten Melanie Ebietoma und Clemens Martinuzzi ihr Projekt MÖWE, seitdem ist viel passiert.

Sie veröffentlichten bei Oliver Koletzkis Label, remixten Moby, waren nominiert bei den „Amadeus Austrian Music Awards“ und räumen regelmäßig in den Klubcharts ab. Jetzt haben sie mit „Who's To Blame“ was Neues am Start:

