Großartig: Moby in alter Form

× Erweitern Moby

Seit einigen Jahren machte er weniger die Musik, mit der er bekannt und erfolgreich wurde (Elektro, House, Dance), ABER dafür wird er immer politischer.

Noch mehr Kunst eben. Das beweist auch sein neues Album „Everything Was Beautiful, And Nothing Hurt“, das im März 2018 via Little Idiot/ Embassy Of Music erscheinen wird.

Die erste Single ist der Gospel-Klassiker „Like a Motherless Child“. Und die gibt es schon jetzt – Mobys grandiose Version erinnert uns auch etwas an seine Klassiker wie „Natural Blues“ und „Lie Down in Darkness“. Schön!

Hier ist das Video: