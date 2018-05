椎名林檎: MIKA ehrt Sheena Ringo

× Erweitern Foto: www.facebook.com/mikasounds MIKA

Ein paar Jahre hat Hitmaschine MIKA uns warten lassen, doch jetzt ist der schwule Musiker, der mit Hits wie „Relax (Take It Easy)“, „Happy Ending“, „Origin of Love“ und „We Are Golden“ weltweit begeisterte, zurück.

MIKA ist Teil eines Album-Projekts, dass die Karriere einer in Japan äußerst populären Sängerin feiert: Sheena Ringo.

Das Album „Adam to Eve no Ringo“ soll noch im Mai erscheinen, hierauf verneigen sich zahlreiche japanische Künstler musikalisch vor ihrem Megastar, u. a. Hikaru Utada & Nariaki Obukuro, Kaela Kimura sowie die Girlgroup Shiritsu Ebisu Chūgaku sind dabei. Zu lesen gibt es aber auch etwas: eine Geschichte von Tetsuya Honda.

Das ist KUNST!

