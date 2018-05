LIVE: GEORG KRONEIS

× Erweitern Foto: S. Flach Georg Kroneis

Gleich zweimal kann man den ehemaligen „Mr. Bear Austria“ Georg Kroneis Ende Juli im Prenzlauer Berg in Berlin als Musiker erleben – denn das ist er vor allem.

Von wegen, Bären brummen nur. Dieser Klassik-Musiker ist ein Virtuose am Instrument! Zu erleben gibt es den haarigen Hingucker und seine Kunst einmal am 27. Juli ab 20 Uhr bei „Z1 mit Georg Kroneis und Joel von Lerber“ und einmal am 28. Juli ab 21 Uhr bei „Z1 CSD Special mit Georg Kroneis & Friends“ – übrigens immer mit Wein und Fingerfood. Da pro Abend maximal 45 Personen teilnehmen können, bitte reservieren: z1.hauskonzerte.events@gmail.com

27. und 28.7., Z1, Georg Kroneis, Zionskirchstr. 1, Berlin, Kontakt via Facebook: Z1 Hauskonzerte, www.georgkroneis.com