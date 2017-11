Lisa Stansfield kommt

× Erweitern Foto: Facebook/Lisa Stansfield Lisa Stansfield 2017

Nach dem erfolgreichen Comeback-Album „Seven“ 2014 gibt es nun bald etwas Neues von Lisa, die seit dem Ende der 1980er mit Hits wie „People Hold On“, „Treat Me Like a Woman“ und „All Around the World“ begeistert. Und Frau Stansfield kommt auf Tour!

Die Northern-Soul-Ikone Lisa Stansfield gibt sich im Rahmen ihrer kommenden Tournee 2018 zum neuen Album „Deeper“ auch in Deutschland die Ehre. Freuen kann man sich auf angejazzten Soul-Pop, bluesige Balladen und Hits wie „Someday (I’m Coming Back)“, „Let’s Just Call It Love“ und „Change“. Wir freuen uns! Das Album selbst ist ebenfalls für das Frühjahr 2018 geplant. This is the right time!

Tickets & Infos: www.kb-k.com & www.myticket.de

Ein Lisa-Hit von 2014:

Hier gibt es noch einen ihrer Klassiker: