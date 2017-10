Lisa Stansfield 2018

× Erweitern Foto: Facebook/Lisa Stansfield Lisa Stansfield 2017

Nach dem erfolgreichen Comeback-Album „Seven“ 2014 gibt es nun was bald etwas Neues von Lisa, die seit dem Ende der 1980er mit Hits wie „People Hold On“, „Treat Me Like a Woman“, „Set Your Loving Free“ und „All Around the Word“ begeistert. Und Frau Stansfield kommt auf Tour!

„This Is the Right Time“: Die Northern-Soul-Ikone Lisa Stansfield gibt sich im Rahmen ihrer kommenden Tournee 2018 zum neuen Album „Deeper“ auch in Deutschland die Ehre. Freuen kann man sich auf angejazzten Soul-Pop, bluesige Balladen und Hits wie „Someday (I'm Coming Back)“, „Let's Just Call It Love“ und „Change“. Die genauen Live-Termine stehen noch nicht fest, München im Mai ist aber wohl sicher. Wir freuen uns! Das Album selbst ist ebenfalls für das Frühjahr 2018 geplant.

Ein Lisa-Hit von 2014:

Hier gibt es noch einen ihrer Klassiker: