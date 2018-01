Lisa Stansfield 2018

× Erweitern Lisa Stansfield

Vier Jahre nach ihrem erfolgreichem Album „Seven“ meldet sich die Soulkönigin mit dem Album „Deeper“ zurück. Und kommt auf Tour!

Am 1. Mai macht Lisa Stansfield mit neuen Hits, etwa „Everything“ und alten Erfolgen wie „All Around the World“, „The Real Thing“ und „Let’s Just Call It Love“ in München Station, es folgen Konzerte in u. a. Hamburg, Berlin, Stuttgart und Düsseldorf.

„Dieses Album aufzunehmen war ein wunderbares Abenteuer. Ich glaube wirklich, dass wir etwas ganz Besonderes erschaffen haben und bin stolz, es in die große, weite Welt zu entlassen“, verrät die Ausnahmekünstlerin, die 1989 zusammen mit Coldcut und „People Hold on“ ihren ersten Hit landete. Die Fans blieben ihr treu, auch ein Beweis der hohen Qualität ihrer Musik. Wir freuen uns aus sie!

Lisa live

1.5. München, Philharmonie, 4.5. Leipzig, Haus Auensee, 5.5. Hamburg, Mehr!Theater, 6.5. Berlin, Friedrichstadtpalast, 8.5. Stuttgart, Theaterhaus, 10.5. Frankfurt, Alte Oper-W Festival, 11.5. Düsseldorf, Capitol Theater, 13.5. Hannover, Theater am Aegi

Zum Einstimmen ein Clip vom Top-20-Album „Seven“: