Kylies neues Video!

„Dancing“ krabbelt schon erfolgreich die internationalen Charts hoch, jetzt kommt das Video!

„Das Leben ist eine Fülle von Momenten aneinandergereiht – manche sind großartig, andere weniger – aber am Ende wollte ich mit diesem Video die freudige Seite des Songs zelebrieren“, verrät der Superstar, der mit Hits wie „Slow“, „Can't Get You Out of My Head“, „All the Lovers“ und „I Should be So Lucky“ Popklassiker landete.

„Ich war immer der Meinung ich könnte Tanzschritte leicht lernen, aber das hier war was Anderes. Erst als ich am Ende mit Gevatter Tod tanzen sollte, hatte ich es raus. Und wenn das kein lustiges Sinnbild für das Leben ist, weiß ich es auch nicht!“