Kylies neues Video & live in Berlin

„Dancing“ krabbelt schon erfolgreich die internationalen Charts hoch, jetzt kommt das Video!

„Das Leben ist eine Fülle von Momenten aneinandergereiht – manche sind großartig, andere weniger – aber am Ende wollte ich mit diesem Video die freudige Seite des Songs zelebrieren“, verrät der Superstar, der mit Hits wie „Slow“, „Can't Get You Out of My Head“, „All the Lovers“ und „I Should be So Lucky“ Popklassiker landete.

Und über die kommenden Shows verrät die Musikerin:

„Ich freue mich sehr, die Songs meines neuen Albums ‚Golden‘ in diesen europäischen Kultklubs zu spielen. Jedes einzelne Venue ist besonders und meine Shows werden neu und intim sein und großen Spaß machen. Sie werden mich genauso beflügeln, wie die Aufnahmen zu meinem neuen Album in Nashville. Ich kann es kaum abwarten, den neuen Songs Leben einzuhauchen und halte natürlich auch einige Überraschungen für meine Fans parat.“

20.3., KYLIE MINOGUE, BERGHAIN, AM WRIEZENER BAHNHOF, 19 UHR, https://www.facebook.com/events/1812255865465605/