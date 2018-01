Kylie: Am 19. Januar erscheint die neue Single!

× Erweitern Kylie Minogue 2018

Satte vier Jahre sind seit ihrem letzten Pop-Album, „Kiss Me Once“, vergangen. Das erreichte zwar in Australien Platz eins, trotzdem trennte sich Kylie Minogue von ihrem Label und startet nun neu beim Label BMG durch.

Vor wenigen Minuten postete sie bei Instagram: „#Lovers, the countdown begins... #Dancing, the first single from my new album #Golden is released this Friday! 🌟 When I go out, I wanna go out #DANCING!“

Wow, wow, wow, wow, das kommt plötzlich – und lässt einem den Freitag herbeisehnen. Und ja, es ist nicht so, dass Frau Minogue ihre Fans hat verhungern lassen, es gab in den letzten Jahren ein Weihnachtsalbum (in zwei Versionen) und diverse Soundtrack-Beiträge (unter anderem für den „Absolutely Fabulous“-Kinofilm), ABER jetzt kommt sie so richtig zurück, das ist schön. https://www.instagram.com/kylieminogue/

Zum Einstimmen gibt es hier noch drei Klassiker der Popperin aus Australien: