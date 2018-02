Ex-Kraftwerk Wolfgang Flür & U96

× Erweitern U96

Musikliebhaber und Eurodance-Liebhaber (-Hater) werden jetzt aufhorchen: Ende März erscheint mit „Zukunftsmusik“ der erste gemeinsame Track!

Zur Geschichte:

U96

1991 schaffte es der Klubhit „Das Boot“, eine bizarr-kantige Technoadaption des gleichnamigen Filmthemas, in die Charts und landete schließlich 1992 auf Platz 1 der europäischen Hitlisten. Fünf Alben, u. a. „Club Bizarre“, und 19 Chartsingles, z. B. „Heaven“, „Vorbei“, „Love Religion“, „Night in Motion“ und „Energie“, folgten. Dann ging 2006 das U-Boot auf Tauchgang. Seit etwas über zwei Jahren machen Ingo Hauss und Hayo Lewerentz ohne den früheren Mitproduzent Alex Christensen weiter – ohne großes Label aber in den Klubs äußerst erfolgreich.

Kraftwerk

Boing boom tschak! Egal ob 1974 mit „Autobahn“, 1986 mit „Techno Pop“ oder 1978 „Das Model“ – sie beeinflussten die Musikwelt nachhaltig. Ohne sie kein Giorgio Moroder in der Form, wie wir ihn kennen, kein Cerrone, kein WestBam, kein Sven Väth, kein Eurodance und kein Minimal. Die Soundtüftler aus Düsseldorf (!) waren mit die ersten, die mit dem Computer musizierten und komponierten. 1969/70 gründeten Ralf Hütter und Florian Schneider das Projekt, das maßgeblich und weltweit die Musikwelt beeinflusste. Bis 1987 war Wolfgang Flür Teil des Musikprojekts, das mit „Autobahn“, „Radioaktivität“ und „Taschenrechner“ Geschichte schrieb.