Kommt zurück: Paul Kalkbrenner

Der kann ja auch so richtig lachen! Mister Techno meldet sich im Wonnemonat Mai zurück, hier gibt es mehr Infos.

Den ganz großen Durchbruch hatte der Leipziger 2008 zusammen mit seinem Bruder Fritz und der Hymne „Sky and Sand“ zu DEM Berlin-Film des noch jungen Jahrtausends: „Berlin Calling“. Paul war aber schon davor erfolgreich.

Auf sein Konto gingen seit 1999 Klubhits wie „Friedrichshain“ (BPitch Control), „Heinzens Weinsenz Schweinzens! “(als Expander & Kalkito, Soniculture Portugal) oder „Der Buhold“ (Paul Kalkbrenner Musik). Alles fette Tracks mit einem ordentlichen Technolektro-Wumms und einer schönen Prise Deep House und Minimal.

Paul Kalkbrenners achtes Album „Parts of Life“ erscheint am 18. Mai, übrigens genau ein Jahrzehnt nach dem Doppelplatin-Album „Berlin Calling“ und „sei auch der direkte Nachfolger der „Back to the Future“-Trilogie.“ Gut zu wissen: Das Album-Cover wurde von Kalkbrenners Onkel Paul Eisel gemalt.

Alle Zeichen stehen auf Hit!