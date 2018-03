KLUBMUSIK: George FitzGerald

× Erweitern FOTO: RHODRI DAVIES George Fitzgerald

Sein zweites Album „All That Must Be“ ist wirklich ein Werk, das die Messlatte für all die anderen – ungleich populistischeren – House- und Elektro-Produzenten sehr hoch legt. Der Brite zeigt auf Stücken wie „The Echo Forgets“, wie man Melancholie tanzbar verarbeitet, ohne dabei als Drama Queen unterzugehen. Besonders hervorzuheben ist auch „Half Light“ mit Tracey Thorn, der Ex-Sängerin des Duos Everything but the Girl. Sie singt auf einem der wenigen Stücke mit Text (Vocal-Spielereien gibt es durchweg), was das housige Album wunderbar abrundet. Unsere weiteren Anspieltipps sind „Two Moons Under“ und „Frieda“.

VÖ George Fitzgerald „All That Must Be“: 9. März