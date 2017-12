Klub-Kult: S'Express

× Erweitern SExpress Mit zur S'Express-Crew gehörten übrigens auch Sonique und Billy Ray Martin, die beide später solo erfolgreich waren.

Was der britische DJ Mark Moore (links im Bild) 1987 auf den Weg brachte, hat bis heute Bestand und Berechtigung. Gerade erst erschien der größte Hit des Acid-House-Projekts S'Express als 2017er-Remix: „Theme From S'Express“.

In den Singlecharts konnte das Projekt zwischen 1988 und 1996 unter anderem mit Top-30-Hits wie „Mantra for a State of Mind“ (mit William Orbit!) und „Superfly Guy“ punkten. Besonders der Einfluss des Projekts auf andere Musiker ist nicht zu unterschätzen. Ende der 1990er legte Mastermind Mark Moore sein Projekt S'Express auf Eis, unlängst erschien allerdings ein klasse Remixalbum: „Enjoy This Trip“. Unsere Anspieltipps darauf sind „Nothing to Lose“ und „Hey Music Lover“. Vor wenigen Wochen wurde ein Update von „Theme From S'Express“ veröffentlicht. 2018 soll es weitergehen ...