Kim Wilde: „Here Come The Aliens“ 2018

× Erweitern Kim Wilde

Der Sängerin, die etwa mit „Cambodia“ in den 1980ern und 1990ern viele Hits landete, gelang an der Seite von Nena mit „Anytime, Anyplace, Anywhere“ vor einigen Jahren das Comeback. Und auch spätere Veröffentlichungen wie etwa das Album „Come Out And Play“ 2010 wurden wieder Charterfolge. 2018 ist sie live unterwegs!

Im Frühling 2018 erscheint Kim Wildes neues Album „Here Come The Aliens“, uuuund damit geht die Wilde dann auf Tour.

Im Oktober 2018 legt Kim u. a. in Mannheim, München, Berlin, Hamburg und Stuttgart los – freuen kann man sich auf Hits wie „You Came“, „Love Is Holy“, „Kids in America“ und „You Keep Me Hangin' on“.

Wir sind dabei!