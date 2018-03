Jetzt fehlt nur noch ein Einhorn

× Erweitern Foto: AKATRE JB Dunckel

Erinnert ihr euch noch an Air? Das war jenes Musikprojekt aus Frankreich, das Fahrstuhlmusik cool und zur Kunst machte.

Morgen erscheint das Soloalbum „H+“ von JB Dunckel, einem der beiden Herren mit Hang zu Kitsch und smoothen Beats. Und JB geht diesen Weg konsequent weiter! Sein zerbrechlicher Gesang zu soften Beats und wunderbar-kitschigen Spielereien entführt den Hörer wie ein lockender Pan ... In romantische Zauberwaldlichtungen, so schön hier, so kitschig, es fehlt wirklich nur noch ein Einhorn, das um einen beim Hören rumhopst!

Unsere Anspieltipps sind „Love Machine“, „Ballad Non Sense“ und „Hold on“. Daumen rauf!

PS: Und singt er wirklich: „I Am Your Sugar Daddy“? Süß.

Air, das waren (sind) Nicolas und Jean-Benoît aka JB Dunckel, seit ca. 1998 hatten sie weltweit Erfolg mit Hits wie „Sexy Boy“, „All I Need“, „Playground Love“, „Sing Sang Sung“ sowie „Kelly, Watch the Stars“ und „Do the Joy“.