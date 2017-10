Jade Pearl Baker im Interview

× Erweitern Foto: SAT.1/ProSieben / André Kowalski Jade Pearl Baker

Sie ist nicht einfach nur eine der vielen Dragqueens der Berliner Szene, sie ist eine stimmstarke Künstlerin. Wir konnten mit der Attraktiven, die gerade bei „The Voice of Germany“ die Coaches begeistert, sprechen.

Wie kamst du zum Singen?

Schon früh, schon als Kind. Seitdem ich denken kann, wahrscheinlich schon immer. Zum Beispiel in der Badewanne, und irgendwann dachte ich mir: Mensch, da kommt ja eine coole Stimme raus ... Mit 6 ging es los, erst mal Castings für das Theater des Westens, dann Komische Oper ...

Du standest also schon auf vielen großen Bühnen.

Na klar. (grinst) Aber nicht als Jade.

Mit wie vielen Jahren hattest du dein Drag-Coming-out?

Vor einem Jahr. Jade ist ein Bühnencharakter, der bei der Wahl zum „Mister CSD 2016“ entstanden ist. Da war ich so erfolgreich, dass die Leute sagten, ich soll weitermachen. Und ich habe Spaß daran!

Du singst als Drag immer live?

Fast immer. Aber Whitney Houston lipsynce ich dann doch lieber (lacht), aber mehr für mich alleine – schon, weil ich diese Kunst nicht so beherrsche: Meine Lippen sind einfach nicht synchron zum Lied! Auf der Bühne singe ich lieber live. Dann sieht man, dass es echt, man kann auch mal einen Ton verhauen und es passt trotzdem.

War deine Sexualität je Thema bei der Show?

Nein, bei „The Voice of Germany“ kommt es ja auch die Stimme an. Man hat sich auf meinen Gesang konzentriert, und dann später auf die Ästhetik, die ich schaffe.

Und sonst, hast du auch mal schlechte Erfahrungen machen müssen?

Ungeschminkt ja, leider die ein oder andere ... Aber geschminkt: nein. Man sitzt dann aber auch meist im Taxi oder ist in einem Kosmos, der einen, der das feiert.

Ist dein Künstler-, dein Drag-Name eine Referenz an bestimmte Sängerinnen?

Nicht bewusst. Aber ja, er passt zu Josephine Baker oder auch Amy Winehouse, ihr Zweitname war ja Jade. Entstanden ist er aber in einer dunklen Bar mit einer App. (lacht)

Mit einer App?

Ja, wir wollten einen Namen finden, der ganz anders klingt. Und der zu mir passt, diese App war da sehr hilfreich, der Name passt hundertprozentig zu mir.

Deine Art zu singen passt hervorragend zu den jazzigen Klassikern des 20. Jahrhunderts. Was verbindet dich mit der Musik von z. B. Frank Sinatra?

Ich liebe Jazz! Sie entspannt mich und versetzt mich – nicht nur mich – in eine Gedankenwelt an die „gute alte Zeit“, als alle noch so gut gekleidet waren, so stilvoll waren. (grinst) Das Schöne bei Frank Sinatra ist, dass seine Musik mich in so eine grundpositive, leicht beschwingte Stimmung versetzt.

Und die Musik bei „The Voice of Germany“?

Das ist ein Geben und Nehmen. Ich mache Vorschläge, die Musikredaktion auch. Die Musik, die ich bei den Blind Auditions gesungen habe, „Moon River“, war sowohl in meinen Vorschlägen als auch bei denen der Musikredaktion. Da dachte ich mir: besser geht es nicht.

*Interview: Michael Rädel