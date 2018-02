ESC: Ivy Quainoo wird ins Rennen geschickt

× Erweitern ESC Grand Prix Foto: M. Rädel

Am 22. Februar wird „Unser Lied für Lissabon“ im TV zu sehen sein. Und mit dabei ist dann auch „The Voice of Germany“ Ivy Quainoo.

Die Wahlberlinerin gewann 2012 bei „The Voice“, zog dann nach New York um zu studieren, landete zusammen mit Alex Christensen (U96) letztes Jahr in den deutschen Top 10 mit dem Album „Classical 90s Dance“ und tritt nun mit „House on Fire“ zum Vorentscheid an. Geschrieben wurde das Lied vom amerikanisch-schwedischen Songwriterduo Jörgen Elofsson und Ali Tamposi, die schon für Justin Bieber und Selena Gomez Hits produzierten.

Am 22.2. ab 20:15 Uhr, ARD: „Unser Lied für Lissabon“

ÜBER DEN ESC

An dem jährlichen Musikwettbewerb scheiden sich ja die Geister. Wir von der blu Mediengruppe mögen ihn.

Ja, die Musik hinkt in der Regel den Musiktrends hinterher. Nicht gemeint ist dabei die große Ballade (meist von einer Wuchtbrumme ohne jede Chance in ihrer Muttersprache geschmettert), die ist ja zeitlos. Es sind eher diese dünn gestrickten Disco-Liedchen im großen Showgewand, die eben genau die Beats benutzen, die vier, fünf Jahre zuvor hip waren. Zum Beispiel 1998 Dana Internationals „Diva“, ein spaßiger Schlager mit Soundeffekten, wie sie 1994 Masterboy und Konsorten hatten. Egal, das war der Moment, wo man in der Clique vorm Fernseher oder vor der Leinwand sektselig lachen und mitwippen konnte, ohne sein Hirn anzustrengen: ESC makes the people come together. Hierzulande ist der ESC ein willkommener Anlass, all den Spaß bringenden und spießigen Bräuchen zu frönen, die man eigentlich ablehnt: Käseplatte und Schnittchen, dazu Sekt, Popcorn und ein buntes Durcheinander aus Freunden, Arbeitskollegen und Nachbarn in der Bude. Vor Ort, also außerhalb des westlichen Europas, kommt eine gewisse politische Komponente hinzu. Wo und wann kommen sonst so viele Crossdresser, bunt bemalte Burschen und Fähnchen schwingende Kerls zum Schmachten und Tanzen zusammen? Wann sonst kann ein Transvestit, eine Trans*, eine Lesbe, ein Schwuler unter dem Schutz der westlichen Welt im Scheinwerferlicht sein Innerstes ausleben? Ungestraft als kurzhaarige Frau im Anzug ein Mädel an der Hand halten? Ohne Angst das eigene Geschlecht anhimmeln und antanzen? Eben.