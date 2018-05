Chromeo im Festsaal Kreuzberg

× Erweitern Chromeo Zwei funkige Hipster. Und ziemlich queer!

Unter anderem Brandy-Britney-Destiny's-Child-Produzent Rodney Jerkins ist am neuen Album von Chromeo beteiligt, das am 15. Juni erscheinen soll.

Das neue Werk namens „Head over Heels“ stellen die zwei Coolen am 28. Mai in Berlin im Festsaal Kreuzberg vor! Uuund ein neues Video hat das Duo natürlich auch am Start: „Must've Been“ zusammen mit DRAM.

An dem Album arbeiteten P-Thugg (Patrick Gemayel) und Dave 1 (David Macklovitch) ganze zwei Jahre, mitgewirkt haben neben DRAM noch u. a. The-Dream, Stefflon Don, French Montana und Amber Mark. Heruasgekommen ist fettester Funk. Schön!

Ihre Band bezeichnen die Musiker übrigens als „bisher einzige erfolgreiche arabisch-jüdische Zusammenarbeit“ – mehr davon. Bitte.

chromeo.net