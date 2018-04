Il est très joli: Julien Doré

× Erweitern Foto: Goledzinowski Julien Doré

Der 35-jährige Musiker ist ein echter Ohren- und Augenschmaus. Mitte Mai erscheint sein neustes Werk „Vous & moi“

„Ich bin mit dem Rhythmus der Sonne, der Jahreszeiten und der Echtzeit des Lebens aufgewachsen“, verrät Julien. „Für das neue Album ‚Vous & moi‘ tauchte ich viele Wochen in den Rhythmus der Natur, des Südens, in meine Heimat (Alès in Frankreich, Anm. d. Red.) ein. Die Verbindung zu den Naturelementen, zu Bäumen, Steinen und Tieren, spüre ich im Klang des Albums, in den Texten und in meiner Stimme“, verrät der Langhaarige, der übrigens der Ur-Ur-Großneffen des berühmten Illustrators Gustave Doré ist. „Ich bin einer, der die Utopie, die Sonne, den Wald, das Meer, den Wind, den Regen und die vielen kleinen und großen Lebewesen liebt. Und ich schreite dauernd oberhalb eines Abgrunds umher, ohne allerdings jemals den Horizont aus den Augen zu verlieren.“ Unsere Anspieltipps sind „Le Lac“ und „Africa“ – ein Cover der Disco-Hymne von Rose Laurens.

Fun Fact: Julien Doré coverte auch schon erfolgreich „Like a Virgin“ und „Moi … Lolita“.