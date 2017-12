Live: Gloria Gaynor kommt

× Erweitern Foto: www.gloriagaynor.com Gloria Gaynor Landete auch schon mit Giorgio Moroder und Alex Party ganz vorne in den Klubcharts: Gloria Gaynor.

Zusammen mit Diana Ross, Donna Summer und Amanda Lear bildet die stimmgewaltige Gloria das Quartett der Disco-Diven. Im Herbst 2018 kommt sie nach Deutschland auf Tournee.

Die Liste ihrer Hits ist lang. Los ging es 1974 mit dem Klubhit „Honey Bee“, es folgten über die Jahrzehnte Charterfolge wie „Never Can Say Goodbye“, „I Am What I Am“, „Reach Out (I’ll Be There)“, „Last Night“ und natürlich „I Will Survive“. Im November 2018 ist Gloria Gaynor live in u. a. Hannover und Berlin zu erleben! Zum Einstimmen empfehlen wir schon mal ihre Klubhits und Evergreens à la „Mighty High“, „First be a Woman“ oder „Just Keep Thinking About You“.

