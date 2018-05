George Garcia: „Jeder Tag zählt“

× Erweitern Foto: P. Nemez George Garcia

Seine spanischen Wurzeln hört man schon raus, aber nicht bei seinem perfekten Deutsch, nein, bei diesem Schuss Leidenschaft in seiner Musik, denn die ist nicht teutonisch starr – ja, ein böses Klischee –, sondern smooth groovend. „Jeder Tag zählt“ ist sein Album 2018, das nach der EP vom letzten Jahr die Fans ab dem 1. Juni beglücken wird.

Unsere Anspieltipps sind „Shopping Queen“, „Alte Zeiten“ sowie „Ein echter Mann“. Fun Fact am Rande: George Garcia, Komponist, Arrangeur und Produzent, war einer der Kreativen, die Weltstar Katie Melua (mit) großmachten. Auch dafür: Chapeau!

Live zu sehen ist Herr Garcia am 31.5. in Köln, am 1.6. in Berlin, am 2.6. in Hamburg und am 11.6. in München