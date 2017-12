Wieder da: Franz Ferdinand

× Erweitern Foto: D. Edwards Franz Ferdinand

2002 in Schottland gegründet, basslastig, discotauglich, energetisch und trendsetzend. Jetzt melden sie sich zurück, die sexy Männer. 2018 erscheint ein neues Album.

Auf die Glasgower Band Franz Ferdinand passen viele Adjektive … Vor allem aber Superlative, denn wie nur ganz wenige Indie-Bands schafften es die Burschen, in den Charts erfolgreich zu sein (und mit Hits wie „Do You Want to“, „Ulysses“ und „The Dark of the Matinée“ zu bleiben), ohne dabei ihre Kreativität gegen Popzwänge einzutauschen. Sänger Alex Kapranos und seine Mitstreiter gehen im Februar 2018 mit „Always Ascending“ an den Start – und kommen damit auch live zu uns!

„Diese Platte sollte anders klingen als alles, was wir je zuvor gemacht haben“, verraten Franz Ferdinand, „Ich konnte viele Nächte lang nicht schlafen, weil mir zu viele Ideen durch den Kopf spukten“, verrät dazu Alex – und jetzt kam was Tolles bei raus. Was auch an einer Veränderung liegen kann: Nick McCarthy (Gitarre) ist weg, dafür kam Julian Corrie und brachte frischen Wind. Willkommen zurück!

Franz Ferdinand live: 1.3. Hamburg: Mehr! Theater, 5.3. Köln: Palladium, 7.3. Berlin: Tempodrom, 12.3. München: Tonhalle