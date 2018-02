Felix Jaehn macht's mit Marc

× Erweitern Foto: Jens Koch und www.marcebassy.com Felix Jaehn Marc E. Bassy

„Ain't Nobody (Loves Me Better)“, „Book of Love“ oder auch „Cheerleader“ und „Bonfire“, Felix Jaehn ist einer der erfolgreichsten Eurodance-Künstler der Gegenwart. Morgen erscheint seine neue Single: „Cool“.

Der groovige Track ist eine Zusammenarbeit mit US-Rap-Legende Gucci Mane und Singer-Songwriter-Shootingstar Marc E. Bassy – alle Zeichen stehen also auf Hit. Eine Woche später, am 16.2., erscheint dann schon Felix' Debütalbum „I“:

„Ich habe aus dem Nichts zwei Welthits gelandet und danach von einer Single zur nächsten gedacht, mich von zahlreichen Kollaborationen inspirieren lassen, meinen Sound gefunden. Ich wollte euch aber immer schon noch mehr von mir und meiner Musik zeigen und auf einmal war sie da, die Idee für mein Debütalbum. Neben all den Shows habe ich letztes Jahr ununterbrochen an den Songs gearbeitet und bin jetzt zufrieden, stolz und aufgeregt!“, verrät Felix dazu.

www.facebook.com/FelixJaehnMusic

www.youtube.com/user/felixjaehn