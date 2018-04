Eurovision Song Contest 2018

× Erweitern ESC Mikolas Josef singt 2018 für die Tschechische Republik

Am 12. Mai 2018 steigt der szenige Musikspaß namens ESC ab 21 Uhr – und wer davon dann nicht genug bekommen hat/kann, dem seien die DVDs und CDs sowie die digital Downloads zum ESC 2018 empfohlen.

Unsere Anspieltipps sind Netta „TOY (Eurovision 2018 – Israel)“, Benjamin Ingrosso „Dance You Off (Eurovision 2018 – Sweden)“, Michael Schulte „You Let Me Walk Alone (Eurovision 2018 – Germany)“ und Mikolas Josef „Lie To Me“ (Eurovision 2018 – Czech Republic). Wir freuen uns drauf, darauf einen Käseigel!

www.eurovision.de