Entspannt und tiefgründig

Lissies viertes Album „Castles“ ist Musik für einen hyggeligen Tag.

Und das nicht nur, weil der Albumtitel sich in dem geflügelten Wort „My home is my castle“ versteckt, nein, diese Musik ist genau das Richtige, wenn man sich vom Stress erholen will. Lissies leicht nasales Singen passt zu den entspannten Beats ganz hervorragend – und die Texte lassen sinnieren. Ein klasse Album mit viel Soul und Gitarren-Pop! Unsere Anspieltipps sind „Best Days“, „World Away“, „Boyfriend“ und „What I Am Gonna Do“.