ENIGMA neu remastert auf farbigem Vinyl!

× Erweitern Enigma

Ende1990 erschien „Sadeness Part 1“ und veränderte zweifellos die Popkultur: Mönchsgesänge, Soul Beats und die Flüsterstimme von Popstar Sandra rollten weltweit die Charts auf. Und jetzt, 2018, erscheinen alle acht Studioalben plus die Greatest Hits-Compilation „Love Sensuality Devotion“ neu remastert auf farbigem Vinyl in einer limitierten Auflage!

Hits wie „Return to Innocence“, „Beyond the Invisible“ und „Mea Culpa“ machten Enigma zu einem der weltweit erfolgreichsten deutschen Musikprojekte überhaupt. Produzent Michael Cretu (wer es immer noch nicht weiß: Er war der Gatte von Sandra („Hiroshima“, „Maria Magdalena (I'll Never Be)“, „Hi! Hi! Hi!“ ...)) folgte keinen Trends, er benutzte sie, um etwas Neues zu schaffen. Und eroberte die Charts.

Fünf Alben erscheinen erstmals auf Vinyl: „Le Roi Est Mort. Vive Le Roi“ (1996), „The Screen Behind The Mirror“ (2000), „Voyageur“ (2003), „A Posteriori“ (2006) und „Seven Lives Many Faces“ (2008). Weiterhin wird das 1990er-Debüt „MCMXC a.D.“, „The Cross Of Changes“, „The Fall Of A Rebel Angel“ und die Greatest-Hits-Sammlung veröffentlicht. „Love Sensuality Devotion“ erscheint als Doppel-LP, alle anderen als Einzel-LP.