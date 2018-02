Elektronische Klanglandschaften

Hier ist es, das erste Album von Blindsmyth namens „Blind“. Und das überzeugt.

Zehn Tracks umfasst das beatlastige Debüt des Bartmanns aus Schweinfurt im schönen Süddeutschland. Dass dorther (mitunter folk-poppige) Klubmusik kommt, hätte man auch nicht gedacht … Hervorzuheben ist „Secret Walls“, der Track basiert übrigens auf Samples, die Blindsmyth in einem Bunker aufgenommen hat. „Jeder Mensch trägt in sich eine Art Bunker, in dem er seine tiefsten Gefühle versteckt, vor sich selbst oder vor anderen Menschen“, verrät er über seine Inspiration dazu. Unsere Anspieltipps sind zudem „Mesmerized“, „Wacklige Bruecken“ und „Blaetterrascheln“.