Eine große Portion Diana Ross

× Erweitern Foto: Motown Diana Ross

Am 17. November erscheint eine neue – und sehr gute – Zusammenstellung vieler Erfolge der Soul- und Disco-Ikone.

Der Name dieser neuen Werkschau „Diamond Diana: The Legacy Collection“ verrät sofort: Hier gibt es die besten Musikstücke der Dame, die einst mit der Girlgroup The Supremes gestartet ist.

Unsere Anspieltipps sind „Aint' No Mountain High Enough“, „Upside Down“, „Take Me Higher“ und „You Can't Hurry Love“. Ihr altes, ursprüngliches und erneutes Label Motown hat sich allerdings auf „seine“ Stücke konzentriert, daher fehlen die Hits, die Diana Ross mit anderen Plattenfirmen hatte, etwa „Chain Reaction“. Trotzdem: Eine sehr gute Sammlung.

https://www.instagram.com/dianaross/