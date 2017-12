Ein neues Album! 30 Jahre Nightmares on Wax

× Erweitern Nightmares On Wax

30 Jahre gibt es 2018 dann Nightmares on Wax. Klubhits wie „Aftermath #1“ sind längst Klassiker und der Musiker macht immer die ganz besonders guten Remixe für große Acts wie zum Beispiel Faithless. Aber George Evelyn ist eben mehr als nur ein Remixer, was dieses neue Album erneut beweist.

„Die Arbeit an ‘Shape The Future’ war in vielerlei Hinsicht eine Reise“, erklärt George. „Eine Reise in mein Inneres und eine Reise um den gesamten Erdball. Eine körperliche und emotionale Reise. Ich glaube fast, ich musste erst noch reifer werden, um dieses Album überhaupt machen zu können – denn es war mit vielen Herausforderungen verbunden, mehr, als ich erwartet hätte“, verrät der Nightmares-on-Wax-Mastermind.

Das Album klingt anders als andere Werke.

„Man ist jeden Tag ein neuer Mensch, insofern könnte ich so oder so nie dasselbe Album noch einmal machen – der ganze Ausdruck verändert sich. Und ich habe dieses Mal viel mit anderen Musikern gearbeitet und mit viel Orchestrierung. Sehr viel satter klingt das Ergebnis daher.“

Was ist das Album für ihn?

„Es spiegelt den Ist-Zustand wider: Als Spiegel, der mir zeigt, wo ich über einen gewissen Zeitraum stehe im Leben, während ich das Material schreibe und auf Tour bin ... All das inspiriert mich, prägt meine Weltsicht, meine Sicht auf die Dinge, was sich dann wieder in der Musik niederschlägt: Sie bringt eine Message zum Ausdruck, zeigt verschiedene Stimmungen, Emotionen, die aktuelle Einstellung zu unserer Wirklichkeit ...“

Ein vielfältiges Teil ist das Album geworden! Unsere Anspieltipps sind „Gotta Smile“ und „Tomorrow“ – Letzteres mit Faithless-Bandmitglied LSK.

Das Album „Shape The Future“ von Nightmares on Wax erscheint am 26.1.2018 bei Warp Records/ Roughtrade.

www.nightmaresonwax.com