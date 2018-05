Donna Summer ♫ 2018

× Erweitern Foto: Casablanca Donna Summer wurde 1975 mit „Love to Love You Baby“ zum Weltstar – produziert wurde das Lied in München.

Passend zum aktuellen Musical „Summer“ kommt Mitte Mai eine neue Werksammlung der legendären Soul- und Disco-Ikone auf den Markt. Und die bietet auch Neues.

„Summer: The Original Hits“ konzentriert sich auf die Musik der 1960er-, 1970er- und frühen 1980er-Jahre von Donna Summer. Auf Charthits wie „This Time I Know It's For Real“, „Carry On“, „Stamp Your Feet“ sowie „I Don't Wanna Get Hurt“ muss man also leider verzichten.

Dafür bekommt man aber zum Beispiel erstmals „White Boys (From "Haare" 1968 German Cast Version)“ und natürlich auch Klassiker wie „I Feel Love“, „On the Radio“ sowie „She Works Hard For the Money“.

Und eben Neues.

„MacArthur Park (Rosabel's Radio Mix)“ und „Hot Stuff (Ralphi Rosario And Erick Ibiza 2018 Rework)“ sind die beiden brandneuen Tracks. Hervorragende Remixe zweiter Welthits. Eine Werksammlung, die sich lohnt – vor allem für Sammler.