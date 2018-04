Klopf, klopf, der Koze ist da!

× Erweitern Foto: G. Hinrichsen DJ Koze 2018

Und DJ Koze meldet sich nicht alleine zurück. Mit dabei ist zum Beispiel auch Sängerin Róisín Murphy („Sing It back“, „The Time Is Now“, „Never Enough“), die den Stücken „llumination“ und „Scratch That“ Diva-Coolness einhaucht.

Zu finden sind diese beiden Perlen auf Kozes neuem Album „knock knock“, das Anfang Mai erscheint und auf Vinyl, CD und nat. digital zu haben sein wird.

Das Werk ist ein wirklich sehr gelungenes Comeback! Hier bekommt man lauter Hits, keine Füller. Alle Lieder sind fett verspielt, geradezu verpeilt, ordentlich rummsend, fein klackernd und einfach herausragend produziert und eingesungen. Stimmen gibt es jede Menge zu hören, u. a. Sophia Kennedy bei „This Is My Rock“. Ein Lied, das du dir gönnen solltest!

Weitere Anspieltipps sind „Club der Ewigkeiten“, „Movin in a Liquid“ und das soulige „Baby How Much I LFO You“. Ein Album für eine entspannte Afterhour, einen Tag auf dem Balkon, im Garten oder auch für eine wilde Nacht im Klub.

https://pamparecords.com/

DJ Koze