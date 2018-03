Dimitri: Voilà, c'est le remix!

× Erweitern Chic Chic komponierten mit dem Hit „Soup for One“ in den 1980ern das Lied, das 2000 zu „Lady (Hear Me Tonight)“ von Modjo wurde.

Er hat es erneut getan. Der DJ und Produzent nahm sich einmal mehr einigen Klassikern aus dem Hause Chic an. Im Juni soll das Album „DIMITRI FROM PARIS PRESENTS le CHIC Remix“ erscheinen. Wir wissen aber noch mehr.

Am 8. Juni will das angesagte Label Glitterbox Recordings das Album auf Vinyl, CD oder auch digital veröffentlichen. Darauf zu finden sind 10 Lieder in jeweils zwei Versionen: Einmal instrumental, einmal mit Vocals, darunter Klopfer wie „Lost in Music“ von Sister Sledge, „I Feel Your Love Coming on“ von Chic und „Saturday“ von Norm Jean Wright – der Sängerin des ersten Chic-Albums von 1977, das Hits wie „Dance, Dance, Dance ( Yowsah, Yowsah, Yowsah)“ beinhaltete.

Das Besondere bei Remixen von Dimitri ist, dass er mit den Originalen Tonspuren/Liedern arbeitet. Die meisten Effekte und etwa die Bass Drum ist also von damals, nur anders – moderner – arrangiert. So kommen Melodien und Breaks der Kompositionen stärker in den Vordergrund, die bei den Originalen womöglich im Hintergrund blieben. Und so kann man wieder was entdecken! Unsere Anspieltipps sind „Got To Love Somebody“ von Sister Sledge und „Le Freak“ von Chic.

dimitrifromparis.com