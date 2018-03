DIE neue Boyband?!

× Erweitern WHY DON’T WE

NKOTB, Backstreet Boys, East 17 oder auch Take That, alles lange her (gefühlt) und hat nix mehr mit der aktuellen Jugend zu tun. Daher legen jetzt WHY DON’T WE los.

Und die können, so schmächtig sie auch aussehen, mit Zahlen beeindrucken: Mit über 140 Millionen Video-Streams, mehr als 120 Millionen Audio-Streams und Instagram-Posts, die hunderttausendfach geklickt werden sind die Burschen von WHY DON’T WE innerhalb nur eines Jahres zum internationalen Teenie-Phänomen avanciert – mit ziemlich homophiler Optik (wie immer bei Boybands). Gerade präsentieren die 5 Jungs ihre neue Single: „Trust Fund Baby“ – uuund sie kommen im Mai auf Tour zu uns.

WHY DON’T WE: „THE INVITATION“-TOUR 2018

14. Mai Hamburg, Uebel und Gefährlich, 15. Mai Berlin, Columbiatheater, 17. Mai Köln, EssigFabrik, 8. Juni, München Technikum, 9. Juni, Frankfurt Batschkapp