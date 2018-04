× Erweitern Foto: Lin Stensrud Lindstrøm

Der Hans-Peter aus Norwegen macht beständig gute – klubbige – Musik. So ist das dann auch auf „It's Alright Between Us As It Is“ zu hören.

Das Album erschien zwar schon Ende 2017, ist aber Underground uuund daher womöglich noch nicht bei dir angekommen. Daher kommt dieser Musiktipp jetzt Ende April ...

„It's Alright Between Us As It Is“ ist ein grooviges, angenehm discoides, etwas 1980er-beeinflusstes Werk voller Klopfer und ohne Füller! Musik für einen guten Tag. Aus Norwegen. Das will man. Unsere Anspieltipps sind „Versatile Dreams (Interlude) / Shinin“ und „Spire“ – das Video dazu gibt es hier: