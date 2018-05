Demi Lovato: Konzert und neues Video

× Erweitern Foto: Universal Music Demi Lovato

Gerade erst kam das neue Video mit Christina Aguilera auf den Markt, jetzt kommt schon ein weiterer Clip. Mit der Hitmaschine Clean Bandit zielt Demi auf den Dancefloor!

„Die Trennung von jemandem, den du über alles liebst, kann unerträglich schmerzhaft sein. Ebenso jedoch kann es eine wunderschöne Sache sein, dich danach wieder selbst zu finden, sofern du deine Zurückgezogenheit richtig angehst. Selbstfürsorge ist eine Wissenschaft für sich und wir haben versucht, die Thematik auf eine Weise zu betrachten, die Spaß bringt. Das erste Kennenlernen mit Demi fand über FaceTime statt, man glaubt es kaum! Sie nahm in Alabama auf und wir in London und genau so nahmen wir den Song auf – über den großen Teich! Als wir uns endlich persönlich trafen, um das Musikvideo aufzunehmen, war das eine wunderbare Sache. Sie war so liebenswert und es war die pure Freude, sie zu filmen“, verrät die Songschreiberin Grace Chatto über das Lied.

KONZERTINFO

„Aufgrund des Ausverkaufs innerhalb nur weniger Minuten und der anhaltenden Nachfrage wurde das Konzert von Demi Lovato am 6. Juni jetzt vom Palladium in die LANXESS arena verlegt. Ab sofort sind Tickets für die Show in der Arena erhältlich, bereits im Vorverkauf erworbene Tickets für das Palladium behalten ihre Gültigkeit für die LANXESS arena.“

Karten für Köln gibt es hier