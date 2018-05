Duett: Demi und Christina

× Erweitern Foto: Milan Zrnic Viel hübscher ohne sichtbares Make-up: Christina Aguilera mag es jetzt natürlicher

Na, da tun sich zwei Damen zusammen, die der Szene am Herzen liegen. Beide mach(t)en sich stark für Queers, beide können singen. Hier ist das neue Video von Christina Aguilera und Demi Lovato.

„Fall in Line“ heißt das Duett der beiden. Kein Partytrack, sondern ein souliges, fast hymnisches Lied mit lebensbejahender und positiver Botschaft – grandios von den beiden gesungen. Sowohl Demi Lovato als auch X-tina mussten in ihrem Leben schon mehr als einmal Stärke zeigen und Rückschläge einstecken. Mussten zeigen, dass sie was im Kopf haben und nicht nur ein Produkt, ein Sexobjekt sind. Sie wissen also, wovon sie singen. Klasse!

Christinas neues Album „Liberation“ erscheint im Juni.

www.christinaaguilera.com

www.instagram.com/xtina

www.facebook.com/christinaaguilera