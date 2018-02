Craig David: „The Time Is Now“

Na also, wer sagt es denn – dieses Mal hat es doch gar nicht so lange gedauert, bis neue Musik kommt!

× Erweitern ANDREW WHITTON Craig David

Nach seiner endlos scheinenden Schaffenspause brach „Following My Intuition“, das letzte Album von Craig David, Ende 2016 wie eine Überraschungsparty über uns herein. Aber wie er zur Veröffentlichung erzählt hat, waren die sechs Jahre Funkstille nötig, um wieder Hunger auf das Erschaffen von Musik zu bekommen. Entscheidend war dabei, dass er sich in der Zwischenzeit mit TS5 selbst ein DJ-Live-Projekt auf den Leib geschneidert hatte. Mal abgesehen von der Energie, die ihm diese Nebenbeschäftigung schenkte, hatte das Ganze noch den entscheidenden Vorteil, dass er sehr genau und aus erster Hand weiß, was in den Klubs der Welt funktioniert und womit er die Tanzflächen glücklich machen kann. Und das hört man seinem neuen Album „The Time Is Now“ auch deutlich an.

Obwohl er seit zwanzig Jahren im Geschäft ist, klingt kein Track altbacken – die Produktion ist so gegenwärtig, wie sie nur sein kann, und es wird schnell klar, dass es sich hier praktisch um den zweiten Teil von „Follow My Intuition“ handelt. Man höre nur die Single „I Know You“ – eine Dance-Pop-Hymne, die den Moment und das Leben feiert, also wie geschaffen ist, für lange Nächte auf der Tanzfläche.

× Erweitern I Know You

Wie sollte es auch anders sein, wenn man ein Feature mit Bastille aufnimmt? „Ich bin schon seit einiger Zeit Bastille-Fan und wir haben eigentlich nur auf den richtigen Moment gewartet, um endlich etwas zusammen zu machen“, sagt Craig. „Dans Stimme auf einem solchen Song zu hören, ist für mich ein ganz besonderer Moment – wenn wir damit zusammen auftreten, wird es so richtig abgehen. Ich kann es kaum erwarten, ‚I Know You‘ in meinen TS5-Sets im Sommer zu spielen.“ Dan Smith von Bastille ist ebenso glücklich mit dem Ergebnis: „Wir haben uns in den vergangenen Jahren richtig angefreundet. Einen Song zusammen zu schreiben, war also die natürlichste Sache der Welt.“

Aber die enge Zusammenarbeit greift sich auch wieder das Beste aus dem Untergrund heraus, dort wo die Gegenwart geschmiedet wird. Zum Beispiel arbeitete er erneut mit dem genialen Produzenten Kaytranada und den britischen Deep-House-Jungs von Blonde zusammen, die er sich schon fürs letzte Album geangelt hatte. Damals wie jetzt gilt, dass er einfach mit jedem arbeiten will, der so hungrig und kreativ ist, wie er sich wieder fühlt. So kommen dann eben im Rekordtempo auch 18 neue Tracks zusammen.

Es wird nun erst richtig klar, wie gut Craig David die Pause getan hat. Kein Wunder, dass er ununterbrochen betont, wie dankbar er ist, wieder zu sich gefunden zu haben. Und dankbar kann der Rest der Welt auch sein, denn es gibt einfach niemand anderen, der so eleganten und poppigen R ’n’ B auf typisch britische Club Sounds bauen kann. Mit „Follow My Intuition“ ging es bei ihm zu Hause bis auf Nummer eins der Chart. Das wird mit „The Time Is Now“ kaum anders sein. Er hat es verdient.