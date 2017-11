COMEBACK: Paloma Faith

Das heute erscheinende Album „The Architect“ ist der Follow-up zu „A Perfect Contradiction“, das sich 29 Wochen in den Top Ten der britischen Charts hielt.

× Erweitern Foto: Sony Music Paloma Faith

Paloma Faith zählt zu den erfolgreichsten britischen Sängerinnen der vergangenen Jahre: Alle ihre drei bisherigen Alben („Do You Want The Truth Or Something Beautiful?“, 2009, „Fall To Grace“, 2012 und „A Perfect Contradiction“, 2014) wurden in ihrer Heimat mit Doppelplatin ausgezeichnet – eine beeindruckende Erfolgsbilanz, wie sie sonst lediglich Weltstar Adele aufweisen kann. Unser Anspieltipp ist „Crybaby“, die erste Single aus „The Architect“. „Der Song dreht sich um ein Gespräch zwischen einem Mann und mir“, erklärt sie. „Es wird die Frage aufgeworfen, ob es möglicherweise keine globalen Konflikte mehr gäbe, wenn Männer lernen würden, erfolgreich mit ihren Gefühlen umzugehen. Würden Probleme dann mit angemessenen Diskussionen anstatt mit Angriffen und Attacken geregelt?“