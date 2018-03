COMEBACK: Judas Priest 2018

× Erweitern Foto: Justin Borucki Judas Priest

Es gibt nur wenige Heavy-Metal-Bands, deren Karriere derart reich an Höhepunkten ist wie die von Judas Priest. Ihr bislang letztes Album „Redeemer of Souls“, das im Juli 2014 erschien, bescherte der Band die höchsten Chartplatzierungen ihrer fast 40-jährigen Karriere. Nach ihrer Nominierung für die „Rock ’n’ Roll Hall of Fame” im vergangenen Jahr kehren Judas Priest nun am 9. März mit ihrem 18. Studioalbum „Firepower“ zurück, das von Andy Sneap (Accept, Saxon, Opeth, Amon Amarth, Megadeth, Kreator etc.) und Legende Tom Allom (Judas Priest, Black Sabbath, Def Leppard, Genesis etc.) produziert wurde. „Tom Allom hat dieses Classic-Metal-Ding drauf“, erklärt Sänger Rob Halford.