COMEBACK: Her

Eine Bandgeschichte voller Erfolge und voller Trauer, die Geschichte einer Freundschaft.

Nachdem das französische Duo HER die Musikwelt mit seinen kleinen, feinen Kompositionen und EPs erobert hat, kündigten Simon Carpentier und Viktor Solf für 2018 ihr erstes Album „HER“ an. Doch der gemeinsame Weg fand im August 2017 ein trauriges Ende. Simon Carpentier verlor den Kampf gegen den Krebs. Mit der Single „We Choose“ verabschiedete sich Viktor von seinem Weggefährten und Co-Architekten des HER-Sounds:

Aber es sollte weitergehen: Viktor Solf kündigte eine neue Tournee an, unter anderem zwei Shows in Deutschland. Er wird das Projekt weiterführen, so wie es Simons Wunsch gewesen ist.

Her: „Her“, VÖ am 30. März