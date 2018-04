Christopher Kah: „Limited Resource Vol.1“

× Erweitern Christopher Kah

Techno, diese schon in den 1970ern unter anderem durch Kraftwerk entstandene Musikart, erlebte ihren Durchbruch in den späten 1980ern. Ihre Blütezeit dauert bis heute an, denn Techno ist allgegenwärtig: in den Klubs, in der Werbung und auch in der Kunstwelt.

Dass Techno aka Rave (ja, es gibt Unterschiede ...) nicht immer etwas mit WestBam oder Detroit zu tun haben muss, das beweisen Künstler wie Christopher Kah. Auf seinem neuen Album entführt der Franzose zehn starke Tracks lang in eine klubbige Rave-Welt, ganz ohne Peinlichkeiten, aber mit durchweg melancholisch-treibendem Unterton. Unsere Anspieltipps sind das düstere „Fury“, das sphärische „The Escape Experience“ und der Acid-Klopfer „Chasm“. Klasse.

„Das Set-up, das ich benutze, ist sehr reduziert. Dennoch lässt sich damit genau das Ergebnis erzielen, das ich anstrebe. Es besteht aus einem Drum-Computer, Synthesizern und einem Sampler kombiniert mit DJ-Equipment", verrät der Musiker und DJ.

„Anstatt aber bloß zwei Tracks ineinander zu mixen, passe ich die Stücke so an, wie ich es in dem jeweiligen Moment für richtig halte. Die Möglichkeiten sind endlos, wenn analoge und digitale Geräte kombiniert werden. So möchte ich den Mix in eine andere Dimension bringen, ich möchte näher an meiner Crowd sein und in jedem Moment spüren, wie sie reagiert.“