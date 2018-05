Xtina: neues Video!

× Erweitern Foto: Milan Zrnic Viel hübscher ohne sichtbares Make-up: Christina Aguilera mag es jetzt natürlicher

Wir waren ihr „Genie in a Bottle“, wurden mit ihr „Dirrty“, liebten „Your Body“ und „Hurt“, wir tanzten wie ein „Candyman“ oder auch „Mick Jagger“ beim „Car Wash“, wenn die Aguilera „Lady Marmelade“ oder „Come On Over Baby“ schmetterte.

Jetzt ist Christina Aguilera (37) zurück. Eben postete sie ihr neues Video: „Accelerate” feat. Ty Dolla $ign and 2 Chainz – beides Musiker, die sich für LGBTIQ* stark machen ...

Christinas sechstes Studioalbum wird übrigens am 15. Juni erscheinen und „Liberation“ heißen. Wird es gar das Comeback des Sommers?

www.facebook.com/christinaaguilera

www.instagram.com/xtina

Hier ist das neue Video: